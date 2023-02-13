В Павлодаре устранили дефект на установке производства водорода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба АО НК «КазМунайГаз» сообщила, что на установке производства водорода ПНХЗ, где ранее был обнаружен дефект, завершен ремонт и идут пусковые операции, отгрузка ГСМ производится по плану, передает МИА «Казинформ».

На ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ПНХЗ ранее временно было приостановлено производство дизельного топлива в связи с обнаружением дефекта на установке производства водорода (УПВ), принадлежащей ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы».

10 февраля 2023 года производство водорода было снижено и начаты ремонтные работы по устранению обнаруженного дефекта на сварном шве трубопровода, транспортирующего технологический газ в печь парового риформинга УПВ.

13 февраля 2023 года ремонтные работы завершены, начаты пусковые процедуры на УПВ с началом производства дизтоплива 14 февраля 2023 года.

На момент обнаружения дефекта запасы дизтоплива на ПНХЗ составляли более 20 тысяч тонн. Это позволит предприятию осуществлять плановую отгрузку продукта до 5 тысяч тонн в сутки.

Производство автобензинов ведется в штатном режиме, отгрузка осуществляется по плану – до 5,5 тысячи тонн в сутки.

Накопленные за время простоя УПВ компоненты нефтепродуктов будут переработаны в товарный продукт в марте. Таким образом ПНХЗ обеспечит запланированный объем производства дизельного топлива к началу весенне-полевых работ.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели запрет на вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта.

Фото: pnhz.kz