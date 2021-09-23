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    15:27, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре у пятилетнего ребёнка выявили нигерийский штамм COVID-19

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заболевание выявлено в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клинические признаки как «британского», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении здравоохранения Павлодарской области.

    Там отметили, что ребёнку, у которого обнаружен VOI Eta «нигерийский» штамм коронавирусной инфекции, 5 лет.

    Ребёнок, как стало известно, чувствует себя нормально.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане зафиксировали Eta «нигерийский» штамм коронавируса.

    «Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года. По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов (Delta «Индийский штамм» - 57 (59,4%), Alpha «Британский» - 24 (25%), «Уханьский» коронавирус - 10 (10,4%) и Eta «Нигерийский» - 5 (5,2%). Циркуляция Eta «Нигерийский» штамма установлена в 4 регионах (Карагандинская - 1, Мангистауская - 2, Павлодарская - 1, Нур-Султан - 1)», - сообщил Алексей Цой в Facebook .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество для mail.ru Павлодарская область
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