В Павлодаре у пятилетнего ребёнка выявили нигерийский штамм COVID-19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заболевание выявлено в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Клинические признаки как «британского», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Там отметили, что ребёнку, у которого обнаружен VOI Eta «нигерийский» штамм коронавирусной инфекции, 5 лет.

Ребёнок, как стало известно, чувствует себя нормально.



Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане зафиксировали Eta «нигерийский» штамм коронавируса.

«Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года. По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов (Delta «Индийский штамм» - 57 (59,4%), Alpha «Британский» - 24 (25%), «Уханьский» коронавирус - 10 (10,4%) и Eta «Нигерийский» - 5 (5,2%). Циркуляция Eta «Нигерийский» штамма установлена в 4 регионах (Карагандинская - 1, Мангистауская - 2, Павлодарская - 1, Нур-Султан - 1)», - сообщил Алексей Цой в Facebook .