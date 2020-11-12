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В Павлодаре столкнулись два авто: есть пострадавший

12 Ноября 2020 10:44
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В Павлодаре столкнулись два авто: есть пострадавший

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 25-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и столкнулся с «Ладой», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одиннадцатого ноября, около 20:00, в Павлодаре, напротив здания по улице Нуркина, 104/1, 25-летний водитель автомашины «БМВ 720», не справившись с управлением, совершил столкновение с автомашиной «Лада 2109», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии пассажир с травмами доставлен в больницу. По медицинскому освидетельствованию водитель в момент происшествия был трезв, отметили в полиции.
«Проводится проверка», - добавили в ведомстве.


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#Павлодарская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Антон Гагарин

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