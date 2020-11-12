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В Павлодаре столкнулись два авто: есть пострадавший
12 Ноября 2020 10:44
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 25-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и столкнулся с «Ладой», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Одиннадцатого ноября, около 20:00, в Павлодаре, напротив здания по улице Нуркина, 104/1, 25-летний водитель автомашины «БМВ 720», не справившись с управлением, совершил столкновение с автомашиной «Лада 2109», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В результате аварии пассажир с травмами доставлен в больницу. По медицинскому освидетельствованию водитель в момент происшествия был трезв, отметили в полиции.
«Проводится проверка», - добавили в ведомстве.
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