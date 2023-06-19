В Павлодаре спасатели нашли в реке тело пропавшего мужчины

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 25-летний мужчина отдыхал с компанией ночью на берегу реки Усолка, его тело нашли в 15 метрах от берега под водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 июня, около 23.00, при отдыхе на реке Усолка, в необорудованном для купания месте, пропал человек», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

18 июня спасатели приступили к поисковым работам. Был задействован спасательный катер с эхолотом.

«В 12.20 при помощи эхолота было обнаружено тело на глубине 2 метра, и в 15 метрах от берега. Его извлекли водолазы и передали полиции», - добавили в ДЧС.

На месте работали 2 единицы техники, 5 спасателей и сотрудники службы 102. Обстоятельства выясняются. В ведомстве отметили, что мужчине было 25 лет. Он отдыхал с компанией на берегу ночью.