В Павлодаре создали следственную группу для раскрытия интернет-мошенничеств
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в городе зарегистрировано 50 фактов мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В последнее время мошенничества часто совершаются при помощи интернет-ресурсов, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - Учитывая сложившуюся на территории Павлодара обстановку с таким видом мошенничеств, на базе управления полиции города была создана постоянно действующая специализированная следственно-оперативная группа по раскрытию и расследованию интернет-мошенничеств, совершенных в отношении граждан».
Злоумышленники постоянно изыскивают всё новые и новые варианты хищения чужого имущества, которые воплощают в жизнь, воспользовавшись доверием и правовой неграмотностью обычных людей, добавили стражи порядка.
С начала года только в Павлодаре зарегистрировано 50 фактов мошенничества.
«Чтобы оградить себя от подобного рода преступлений, прежде всего необходимо быть внимательными: не передавать свои личные данные, пароли», - отметили в ведомстве.
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