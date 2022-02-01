+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Павлодаре создали следственную группу для раскрытия интернет-мошенничеств

1 Февраля 2022 18:50
Поделиться:
В Павлодаре создали следственную группу для раскрытия интернет-мошенничеств

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в городе зарегистрировано 50 фактов мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мошенница обманула жителей пяти областей Казахстана
Задержана семейная пара разыскиваемая за создание финансовой пирамиды Предупреждения продавцам автомобилей разослали полицейские СКО Дело о мошенничестве в столичном автоцентре «Nur-AvtoKz»: еще одно задержание

«В последнее время мошенничества часто совершаются при помощи интернет-ресурсов, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - Учитывая сложившуюся на территории Павлодара обстановку с таким видом мошенничеств, на базе управления полиции города была создана постоянно действующая специализированная следственно-оперативная группа по раскрытию и расследованию интернет-мошенничеств, совершенных в отношении граждан».

Злоумышленники постоянно изыскивают всё новые и новые варианты хищения чужого имущества, которые воплощают в жизнь, воспользовавшись доверием и правовой неграмотностью обычных людей, добавили стражи порядка.
С начала года только в Павлодаре зарегистрировано 50 фактов мошенничества.

«Чтобы оградить себя от подобного рода преступлений, прежде всего необходимо быть внимательными: не передавать свои личные данные, пароли», - отметили в ведомстве.



Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Мошенница обманула жителей пяти областей Казахстана
Задержана семейная пара разыскиваемая за создание финансовой пирамиды
Предупреждения продавцам автомобилей разослали полицейские СКО
Дело о мошенничестве в столичном автоцентре «Nur-AvtoKz»: еще одно задержание
Популярное
1 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
2 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
3 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
4 Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
5 Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
6 Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Читайте также
Трамадол изъяли у двух жителей Кокшетау
Новые элементы сервисной модели полиции внедрят на базе столичного района «Сарыарка»
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив