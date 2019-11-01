В Павлодаре состоялся международный турнир по боксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре состоялись финальные поединки IX Международного турнира по боксу среди мужчин на призы Вахитова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Победителями в весовых категориях стали

52 кг:

1 место - Толегенов Махмет

2 место - Серкембаев Карим

3 место - Нямдаваа Энктура (Монголия)

Бутинбаев Еламан

57 кг:

1 место - Кокомбаев Эрнест

2 место - Ибадулла Нартай

3 место - Рустамов Рустам

Кайролла Айзар

63 кг:

1 место - Кабен Досжан

2 место - Сулимау Микаил (Белоруссия)

3 место - Смагулов Бахтияр

Железняк Александр (Украина)

69 кг:

1 место - Зейнолла Ерболат

2 место - Такижанов Аятулла

3 место - Бердимуратов Нурбол

Куатов Куан

75 кг:

1 место - Раис Нурканат

2 место - Ерков Иван (Россия)

3 место - Ерназарулы Ернар

81 кг:

1 место - Кусаинов Шаймурат

2 место - Коханчик Михаил

3 место - Рамазан Бейбут

91 кг:

1 место - Григорян Марат (Украина)

2 место - Пчеляков Артем

3 место - Мусадилов Серик

Мергалимов Алдияр

+91 кг:

1 место - Еркин Мухамеджан

2 место - Букаев Олжас

3 место - Юриев Николай

Кали Байкнур (Монголия)