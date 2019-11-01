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вчера 17:57
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вчера 16:55
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вчера 15:54
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В Павлодаре состоялся международный турнир по боксу
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре состоялись финальные поединки IX Международного турнира по боксу среди мужчин на призы Вахитова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Победителями в весовых категориях стали
52 кг:
1 место - Толегенов Махмет
2 место - Серкембаев Карим
3 место - Нямдаваа Энктура (Монголия)
Бутинбаев Еламан
57 кг:
1 место - Кокомбаев Эрнест
2 место - Ибадулла Нартай
3 место - Рустамов Рустам
Кайролла Айзар
63 кг:
1 место - Кабен Досжан
2 место - Сулимау Микаил (Белоруссия)
3 место - Смагулов Бахтияр
Железняк Александр (Украина)
69 кг:
1 место - Зейнолла Ерболат
2 место - Такижанов Аятулла
3 место - Бердимуратов Нурбол
Куатов Куан
75 кг:
1 место - Раис Нурканат
2 место - Ерков Иван (Россия)
3 место - Ерназарулы Ернар
81 кг:
1 место - Кусаинов Шаймурат
2 место - Коханчик Михаил
3 место - Рамазан Бейбут
91 кг:
1 место - Григорян Марат (Украина)
2 место - Пчеляков Артем
3 место - Мусадилов Серик
Мергалимов Алдияр
+91 кг:
1 место - Еркин Мухамеджан
2 место - Букаев Олжас
3 место - Юриев Николай
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