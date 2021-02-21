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    18:37, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    В Павлодаре соседи вызвали полицию из-за похорон хомячка

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На пульт оператора 102 в Павлодаре ежедневно поступают порядка 300-500 вызовов, и имеют место и курьёзные случаи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В полицию обратилась жительница города Павлодар о том, что позади дома под деревом мужчина что-то закапывает - его действия вызвали подозрения у горожанки, о чём она незамедлительно сообщила в полицию. Прибывшим на место происшествия участковым инспектором полиции установлено, что павлодарец закопал под деревом хомячка», - рассказал начальник местной полицейской службы управления полиции города Павлодар Арман Каптаев.

    Домашний питомец, по словам А. Каптаева, несколько лет прожил в семье. Чтобы не травмировать детей, мужчина закопал питомца под деревом. Участковый сразу же позвонил горожанке, вызвавшей полицию, и разъяснил ситуацию.
    «В другом случае от 70-летней павлодарки поступило сообщение о том, что незнакомый мужчина путём подбора ключей пытается проникнуть в квартиру соседей. Приехавшим на вызов полицейским дверь квартиры открыл владелец, который пояснил, что замок заело, поэтому он никак не мог открыть дверь и некоторое время провозился с замком, - привели пример в пресс-службе департамента полиции региона. - Стражи правопорядка позвонили горожанке и, всё объяснив, успокоили её, а сосед поблагодарил за бдительность».


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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