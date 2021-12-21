В Павлодаре сиротам в детских садах изготовили 90 лэпбуков
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Воспитанники павлодарских детсадов вместе со своими воспитателями сделали подарок тем, кто остался без попечения родителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Дошкольные учреждения №№ 1, 12, 41, 50, 53, 86, 104, 111, 112 Павлодара запустили акцию «Интеллект фонд». Цель - участие в благотворительности для детей, оставшихся без попечения родителей», - рассказали в отделе образования Павлодара.
Там сообщили, что воспитанники детсадов вместе с педагогами активно приняли участие в изготовлении дидактического пособия для детей 5-7 лет.
«В итоге были разработаны уникальные многофункциональные, развивающие, специализированные лэпбуки (интерактивная папка для детей на заданную тему) в количестве 90 штук. Этот материал поможет детям более расширенно и углубленно изучить Казахстан», - рассказала руководитель детского сада №86 Бакыт Исабекова.
В эти пособия включены темы «Символика Казахстана», «Музыкальные национальные инструменты», «Города Казахстана», «Национальная одежда», «Животные Казахстана», «Наш Павлодар», «Национальные игры», «Национальная одежда», «Растения Казахстана», прокомментировали в отделе.
Дети с интересом рассматривали и изучали лэпбуки, делились своей радостью и впечатлениями друг с другом. Руководители детских садов показали и рассказали, как пользоваться пособиями, как правильно выполнять задания.
Фото отдела образования г. Павлодар.
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