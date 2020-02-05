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В Павлодаре штрафуют не пропускающих спецтранспорт водителей

5 Февраля 2020 19:00
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В Павлодаре штрафуют не пропускающих спецтранспорт водителей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акцию по обеспечению проезда для спецтранспорта устроили павлодарские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В областном центре полицейскими совместно с органами ЧС Павлодара проведена акция по обеспечению проезда спецтранспорта. В ходе мероприятия выявлен факт, когда водитель автомашины «Ниссан Максима» не пропустил пожарную машину с сиренами», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.


Водитель оштрафован по статье 598 части первой КРКоАП на семь МРП.
«Речь идет о беспрепятственном проезде спецтехники оперативных служб. Именно невозможность своевременного доступа к местам пожаров является частой причиной серьезных материальных потерь и человеческих жертв», - отметили в ведомстве.
Предметом особого внимания стражей порядка также станут факты незаконного перекрытия внутриквартальных проездов.


«Радует, что за период акции нарушение допустил всего лишь один водитель, остальные водители пропускали спецавтотранспорт. Стоит отметить, что с начала текущего года это единичный случай, - сообщили полицейские. - В 2019 году привлечены к административной ответственности семь водителей».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Транспорт,
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Антон Гагарин

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