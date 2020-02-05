В Павлодаре штрафуют не пропускающих спецтранспорт водителей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акцию по обеспечению проезда для спецтранспорта устроили павлодарские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В областном центре полицейскими совместно с органами ЧС Павлодара проведена акция по обеспечению проезда спецтранспорта. В ходе мероприятия выявлен факт, когда водитель автомашины «Ниссан Максима» не пропустил пожарную машину с сиренами», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Водитель оштрафован по статье 598 части первой КРКоАП на семь МРП.«Речь идет о беспрепятственном проезде спецтехники оперативных служб. Именно невозможность своевременного доступа к местам пожаров является частой причиной серьезных материальных потерь и человеческих жертв», - отметили в ведомстве.Предметом особого внимания стражей порядка также станут факты незаконного перекрытия внутриквартальных проездов.

«Радует, что за период акции нарушение допустил всего лишь один водитель, остальные водители пропускали спецавтотранспорт. Стоит отметить, что с начала текущего года это единичный случай, - сообщили полицейские. - В 2019 году привлечены к административной ответственности семь водителей».