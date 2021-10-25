В Павлодаре школьники выучили наизусть эпос об Едиге батыре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 200 тысяч тенге выиграли павлодарские школьники за знание эпоса о подвигах казахского батыра. В ходе конкурса дети выучили объёмный текст эпоса об Едиге, подготовились к вопросам по казахскому языку, литературе и истории, ответили на вопросы по истории Золотой Орды, объяснили значение древних слов из поэмы, ответили на вопросы из учебной программы по казахской литературе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области запустили республиканский этап конкурса «Тұлпар мініп, ту алған!» среди учащихся шестых–десятых классов. Школьникам предложено выучить героический эпос об Едиге батыре из более чем 50 страниц, - рассказали в отделе образования Павлодара. - Участникам предстоит не только выучить объемный текст эпоса, но и подготовиться к вопросам по казахскому языку, литературе и истории, ответить на вопросы, касающиеся исторических событий периода Золотой Орды, объяснить значение древних слов, встречающихся в поэме, ответить на вопросы, разработанные на основе учебной программы по казахской литературе».

В отделе образования уточнили, что конкурс состоит из внутришкольного, районного (городского), областного и республиканского этапов. Он посвящен 30-летию Независимости Казахстана и в Павлодарской области проводится партией «Nur Otan» совместно с управлением образования и с ОФ «Qazaq Epos». Во внутришкольном этапе конкурса приняли участие более 200 учеников общеобразовательных школ Павлодара. По итогам данного этапа 58 учащихся получили путевку на участие в городском этапе. Победителями городского этапа конкурса стали двое учеников школ Павлодара.

«Первое место заняла Азалия Турусбекова, учащаяся 6 класса школы № 19, и получила приз 150 000 тенге. Она смогла грамотно, с интонацией, артистично исполнить наизусть эпос «Едиге батыр» и ответить на все вопросы, касающиеся исторических событий государства Золотой Орды, - добавили в отделе образования. - Ее учителем казахского языка и литературы является Султанаева Шолпан Тусуповна».

Второе место занял учащийся школы-лицея имени Абая для одаренных детей.

Третье место заняла Айман Айдын, ученица 8 класса школы № 30. Она в качестве приза получила 50 000 тенге. Айман исполнила наизусть эпос «Едиге батыр», ответила на все вопросы, разработанные на основе учебной программы по казахской литературе. Ее учитель казахского языка и литературы – Айсулу Нагам.

8 ноября девочки примут участие в областном этапе конкурса.

«Едиге батыр - одна из основных фигур периода Золотой Орды, главнокомандующий, герой, который защищал интересы государства», - напомнили в ведомстве.

Фото отдела образования Павлодара.