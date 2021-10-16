В Павлодаре школьники изобрели технологию производства топливных брикетов
«Юные исследователи из Назарбаев интеллектуальной школы города Павлодара разработали уникальную технологию производства топливных брикетов», - рассказали в этом учебном заведении.
Ученики 11-го класса павлодарской школы химико-биологического направления Багжан Алимхан и Марьям Курумбаева разработали новую технологию производства топливных брикетов из макулатуры и опавших листьев. По словам ребят, такие брикеты можно использовать для отопления в частных домах или в водонагревателях. Это снизит негативное воздействие на окружающую среду и поможет развитию так называемых безотходных продуктов.
«Экологическая проблема нашего родного села Майкобе побудила нас создать этот проект, потому что местность близко расположена к шахтам, где добывают уголь; добыча угля наносит вред окружающей среде нашего района и ухудшает здоровье жителей. Во-первых, из-за добывания угля открытым путём появляются глубокие карьеры, которые разрушают местный ландшафт; во-вторых при нагревании каменного угля выделяется горючий газ, - рассказала Багжан Алимхан. - Коксовый газ содержит аммиак, метан, оксид водорода и другие вредные газы; воздух очень сильно загрязнён токсичными веществами, которые приводят к сердечно-сосудистым болезням у многих жителей. В-третьих, во время сжигания угля остаётся зола, которая является стабильным источником выделения вредных газов».
Но, самое страшное, считают дети, что из-за огромного количества золы в Майкобе образовался отвал, целая гора, состоящая из токсичных отходов. Это отрицательно влияет на качество воздуха близлежащих населённых пунктов.
«Мы начали работу над этим проектом под названием «Производство топливных брикетов из органических отходов и макулатуры». Нашей целью является создание простой, экономически целесообразной и экологически чистой технологии получения брикетов из бумаги и листьев», - отметила Марьям Курумбаева.
В учебном заведении напомнили, что уголь и нефть - традиционное топливо, которое широко применяется в большинстве отраслей экономики. Это ресурсы, которые не возобновляются и имеют свои недостатки. Например, открытая добыча угля пагубно влияет на природу и на здоровье жителей. Кроме того, каждый год в Казахстане увеличивается объём бумажной макулатуры. За последние 15 лет образуемые бумажные отходы в стране возросли в 2 раза.
«Бумажная пыль, которая образуется вокруг завалов макулатуры, вызывает аллергию у людей. Вместе с бумагой каждую осень на свалку вывозится огромное количество листьев, поэтому сейчас особо актуально использование опавшей листвы и бумаги в качестве топлива», - пояснили сами исследователи.
Сырьём для разработанного способа стали опавшие листья и макулатура. По технологии учеников павлодарской Назарбаев интеллектуальной школы производства топливных брикетов листья должны быть высушены и раздроблены, а бумага - порезана на мелкие кусочки. Эти виды сырья, напомнили здесь, общедоступны, не требуют транспортировки, так как в городе их много, и появляется возможность продуктивно использовать материал, который ежегодно остаётся без вторичного использования.
«Процесс изготовления брикетов состоит из важных микропроцессов: cначала, осуществляется сбор опавшей листвы осенью, затем - сушка листьев (оптимальной температурой сушки сырья является 40-60 градусов по Цельсию). Следующий этап - это дробление опавших листьев, а также мелкая резка бумажной макулатуры до размера не более 5 миллиметров. Последним этапом является прессование брикетов в соотношении 60 процентов листьев и 40 процентов бумаги в специальном оборудовании, которое реализуется с помощью физической силы использующего», - рассказали юные исследователи.
По их словам, давление, с помощью которого будет прессоваться брикет, должно быть в границах 20-25 мегапаскаль. При таком давлении выделяется связующее вещество лигнин, которое делает брикет прочным. В итоге получается брикет небольшого объёма с высокой теплоёмкостью и низкой зольностью.
По информации Назарбаев интеллектуальной школы, проект стал номинантом дистанционного конкурса проектов и творческих работ «Туған елге тағзым - 2021».
Фото предоставлены Назарбаев интеллектуальной школой г. Павлодар.