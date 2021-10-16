В Павлодаре школьники изобрели технологию производства топливных брикетов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре школьники придумали производить топливные брикеты из макулатуры и листьев. Экологичную разработку сделали ученики Назарбаев интеллектуальной школы Багжан Алимхан и Марьям Курумбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Юные исследователи из Назарбаев интеллектуальной школы города Павлодара разработали уникальную технологию производства топливных брикетов», - рассказали в этом учебном заведении.

Ученики 11-го класса павлодарской школы химико-биологического направления Багжан Алимхан и Марьям Курумбаева разработали новую технологию производства топливных брикетов из макулатуры и опавших листьев. По словам ребят, такие брикеты можно использовать для отопления в частных домах или в водонагревателях. Это снизит негативное воздействие на окружающую среду и поможет развитию так называемых безотходных продуктов.

«Экологическая проблема нашего родного села Майкобе побудила нас создать этот проект, потому что местность близко расположена к шахтам, где добывают уголь; добыча угля наносит вред окружающей среде нашего района и ухудшает здоровье жителей. Во-первых, из-за добывания угля открытым путём​ появляются глубокие карьеры, которые разрушают местный ландшафт; во-вторых при нагревании каменного угля выделяется горючий газ, - рассказала Багжан Алимхан. - Коксовый газ содержит аммиак, метан, оксид водорода и другие вредные газы; воздух очень сильно загрязнён​ токсичными веществами, которые приводят к сердечно-сосудистым болезням у многих жителей.​ В-третьих, во время сжигания угля остаётся зола, которая является стабильным источником выделения вредных газов».

Но, самое страшное, считают дети, что из-за огромного количества золы в Майкобе образовался отвал, целая гора, состоящая из токсичных отходов. Это​ отрицательно влияет на качество воздуха близлежащих населённых пунктов.

«Мы начали работу над этим проектом под названием «Производство топливных брикетов из органических отходов и макулатуры». Нашей целью является создание простой, экономически целесообразной​ и экологически чистой технологии получения​ брикетов из бумаги и листьев», - отметила Марьям Курумбаева.

В учебном заведении напомнили, что​ уголь и нефть - традиционное топливо, которое​ широко применяется в большинстве отраслей экономики. Это ресурсы, которые не возобновляются и имеют свои недостатки. Например, открытая добыча угля пагубно влияет на природу и на здоровье жителей.​ Кроме того, каждый год в Казахстане увеличивается объём бумажной макулатуры. За последние 15 лет образуемые бумажные отходы в стране возросли в 2 раза.

«Бумажная пыль, которая образуется вокруг завалов макулатуры, вызывает аллергию у людей.​ Вместе с бумагой каждую осень на свалку вывозится огромное количество листьев, поэтому сейчас особо актуально использование опавшей листвы и бумаги в качестве топлива», - пояснили сами исследователи.

Сырьём для разработанного способа стали опавшие листья и макулатура. По технологии​ учеников павлодарской Назарбаев интеллектуальной школы производства топливных брикетов листья должны быть высушены и раздроблены, а бумага - порезана на мелкие кусочки. Эти виды сырья, напомнили здесь, общедоступны, не требуют транспортировки, так как в городе их много, и появляется возможность продуктивно использовать материал, который ежегодно остаётся без вторичного использования.

«Процесс изготовления брикетов состоит из важных микропроцессов: cначала, осуществляется сбор опавшей листвы осенью, затем - сушка листьев (оптимальной​ температурой сушки сырья является 40-60 градусов по Цельсию). Следующий этап - это дробление опавших листьев, а также мелкая резка бумажной макулатуры до размера не более 5 миллиметров. Последним этапом является​ прессование брикетов в соотношении 60 процентов листьев и 40 процентов бумаги в специальном оборудовании, которое реализуется с помощью физической силы использующего», - рассказали юные исследователи.

По их словам, давление, с помощью которого будет прессоваться брикет, должно быть в границах 20-25 мегапаскаль. При таком давлении выделяется связующее вещество лигнин, которое делает брикет прочным. В итоге получается брикет небольшого объёма с высокой теплоёмкостью и низкой зольностью.

По информации Назарбаев интеллектуальной школы, проект стал номинантом дистанционного конкурса проектов и творческих работ «Туған елге тағзым - 2021».

Фото предоставлены Назарбаев интеллектуальной школой г. Павлодар.