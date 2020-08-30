В Павлодаре сгорел ресторанно-гостиничный комплекс «Усадьба»
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 августа в 02 часа 29 минут поступило сообщение о пожаре в ресторанно-гостиничном комплексе «Усадьба», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на tipavlo.
По информации Департамента по ЧС Павлодарской области, п олностью выгорел деревянный комплекс, ориентировочно на общей площади 200 кв.м. Эвакуировано самостоятельно 7 человек.
«Прокладывали магистральнию линию от пожарного гидранта. Устанавливали АКП - 50 на кровлю. Пожарными эвакуирован 1 газовый баллон ёмкостью 80 л. В данный момент пожар локализован в 06 часов 34 минуты и ликвидирован в 07 часов 05 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работали: 34 человека личного состава и 11 единиц техники ДЧС Павлодарской области, ЦМК, служба «102» , гор.электросеть, ЖКХ, ТОО «Водоканал», - говорится в сообщении.
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