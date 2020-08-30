+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Павлодаре сгорел ресторанно-гостиничный комплекс «Усадьба»

30 Августа 2020 09:34
Поделиться:
В Павлодаре сгорел ресторанно-гостиничный комплекс «Усадьба»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 августа в 02 часа 29 минут поступило сообщение о пожаре в ресторанно-гостиничном комплексе «Усадьба», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на tipavlo.

Новости по теме
47 человек эвакуировали из-за пожара в Павлодаре
Семья из четырех человек погибла в собственном доме в СКО Утренний смог в столице: за городом горит свалка В трёх районах Павлодарской области установили малообеспеченным датчики угарного газа

По информации Департамента по ЧС Павлодарской области, п олностью выгорел деревянный комплекс, ориентировочно на общей площади 200 кв.м. Эвакуировано самостоятельно 7 человек.

«Прокладывали магистральнию линию от пожарного гидранта. Устанавливали АКП - 50 на кровлю. Пожарными эвакуирован 1 газовый баллон ёмкостью 80 л. В данный момент пожар локализован в 06 часов 34 минуты и ликвидирован в 07 часов 05 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работали: 34 человека личного состава и 11 единиц техники ДЧС Павлодарской области, ЦМК, служба «102» , гор.электросеть, ЖКХ, ТОО «Водоканал», - говорится в сообщении.



Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Происшествия  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив