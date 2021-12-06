В Павлодаре сбили двух пешеходов на «зебре»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре на штрафстоянку отправлены два авто, водители которых сбили людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 ноября, в 07.20, вблизи остановки Центр инженерии Северной Промзоны в Павлодаре, автомобиль «Фольксваген гольф» совершил наезд на 62-летнего мужчину, который переходил дорогу через проезжую часть в неустановленном месте», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, после того, как машина сбила человека, она скрылась с места происшествия. Пешеход же был доставлен в больницу с различными травмами.

«Для установления автомобиля, совершившего наезд, полицейскими были проведены оперативно-розыскные мероприятия; введен план «Перехват», в результате которого, полицией задержана подозреваемая водитель автомашины», - поделились в ДП.

По этому факту теперь проводится досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК Республики Казахстан «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека». Машина водворена на штрафстоянку.

«4 декабря, в 17.00, по улице Северная промышленная зона, 85, 45-летний водитель автомашины «Ауди 100», не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешеходов 1983 и 1982 годов рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали о ещё одном случае в правоохранительных органах.

Из-за этого пешеходы с различными травмами госпитализированы. В полиции отметили, автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, и проводится проверка.

Напомним, ранее в Павлодаре 46-летнего мужчину сбила легковушка, водитель которой превысил допустимую скорость движения. Пешеход от полученных травм скончался в больнице.