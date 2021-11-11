В Павлодаре сантехник обокрал собственный КСК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Работник кооператива собственников квартир ночью унёс сварочный аппарат, металлическую трубу и гидравлический пресс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию обратились граждане по краже в одном из КСК. Каково же было их удивление, когда при просмотре видео с камер наблюдения в подъезде дома они увидели работающего в КСК сантехника, выносившего в позднее время имущество КСК», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что, так как мужчина скрылся, полиции пришлось его искать, и подозреваемый был задержан. Как оказалось, мужчина 5 ноября, в 00.15, открыв дверь имеющимися у него ключами, похитил из помещения КСК электросварочный аппарат, стальную трубу и гидравлический пресс.

«Похищенное мужчина успел сдать в пункты приёма металла, - сообщили в пресс-службе. - Но все действия ночного похитителя были зафиксированы камерами видеонаблюдения».

По этому факту проводится досудебное расследование, добавили в ведомстве.