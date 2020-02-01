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В Павлодаре салонные воры стали «героями» интернета

1 Февраля 2020 21:00
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В Павлодаре салонные воры стали «героями» интернета

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец снял на видео двух воришек, которые проникли в его автомобиль и сказали ему, что просто греются, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Владелец автомобиля снял на камеру мобильного телефона парней, вскрывших его машину. Поймал он их в 4.00 утра в микрорайоне Усолка, на парковке областного диагностического центра Павлодара», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Задержанными оказались двое молодых парней, оба 2001 года рождения, студенты вузов Павлодара. Своё нахождение в салоне они объяснили тем, что хотели просто погреться, рассказали в ведомстве.
«От неожиданности сначала парни попытались выйти из салона автомашины, но, как говорится, «не на того напали». Недолго думая, павлодарец вызвал полицию и передал «ночных гостей» стражам правопорядка», - сообщили в пресс-службе.
«Погреться» ребятам не удалось, но стать героями интернета получилось. Сейчас в отношении любителей лёгкой наживы начато досудебное расследование.


Видео представлено пресс-службой ДП Павлодарской области.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Видео, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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