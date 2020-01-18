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В Павлодаре с улиц за день вывезли 2,5 тысячи тонн снега
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В первую очередь снег в Павлодаре увозят с центральных, второстепенных улиц, из парков и скверов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«По итогам на 17 января по городу Павлодар вывезено 2,5 тысячи тонн снега. В уборке снега было задействовано 30 погрузчиков, 60 автосамосвалов, 40 единиц техники с подметальной щеткой, 15 пескоразбрасывателей и три грейдера, а также 150 рабочих», - сообщили журналистам в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.
18 января власти города планируют усилить эту работу, так как выпало очень много снега, отметили в горакимате.
«Добавятся около десяти автосамосвалов, все они вместимостью от четырёх до пятнадцати тонн, работаем по определённому графику. В первую очередь охватываем центральные и второстепенные улицы города, парки и скверы», - сообщили в павлодарском ОЖКХ.
Всего с ноября прошло года вывезено 77 тысяч тонн снега, и эта работа находится на постоянном контроле руководства областного центра.
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