В Павлодаре с улиц за день вывезли 2,5 тысячи тонн снега

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В первую очередь снег в Павлодаре увозят с центральных, второстепенных улиц, из парков и скверов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам на 17 января по городу Павлодар вывезено 2,5 тысячи тонн снега. В уборке снега было задействовано 30 погрузчиков, 60 автосамосвалов, 40 единиц техники с подметальной щеткой, 15 пескоразбрасывателей и три грейдера, а также 150 рабочих», - сообщили журналистам в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.

18 января власти города планируют усилить эту работу, так как выпало очень много снега, отметили в горакимате.

«Добавятся около десяти автосамосвалов, все они вместимостью от четырёх до пятнадцати тонн, работаем по определённому графику. В первую очередь охватываем центральные и второстепенные улицы города, парки и скверы», - сообщили в павлодарском ОЖКХ.

Всего с ноября прошло года вывезено 77 тысяч тонн снега, и эта работа находится на постоянном контроле руководства областного центра.



