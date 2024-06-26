В Павлодаре с малышами работал воспитатель, стоящий на учете в психдиспансере

Проверка павлодарских школ и детских садов показала, что к работе с детьми допускали людей судимых за побои и преступления. Воспитатель одного из частных садиков и вовсе несколько лет состояла на учете в психдиспансере, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кто работает с детьми в садах, школах и колледжах, проверили прокуроры. Обнаружилось, что 12 человек в учреждениях образования трудятся незаконно. У них нет права работать с детьми. Большинство из них — дворники и уборщики, но есть в этом списке и педагоги.

— Лица, которые были осуждены, привлекались к уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, экстремизм, торговлю людьми, преступления против половой неприкосновенности, не должны быть допущены к воспитательной работе, работе по развитию детей, — объяснил начальник отдела формирования правовой информации Серик Ахметов.

В районе Аккулы с 2011 года преподавателем музыки работал человек, ранее судимый за нанесение телесных повреждений средней тяжести. В районе Теренколь тоже работал человек с судимостью.

— Таких фактов не два, и не три, в том числе — по частным школам и детским садам. В районе Теренколь в теннисном центре, в отделе кадров, работает сотрудник, которая ранее была привлечена за преступления, связанные с наркотиками, получила 3 года и 9 месяцев лишения свободы. Однако она осуществляла трудовую деятельность там, где тренируется около 200 детей. Кроме того, есть лица, которые состоят на диспансерном учете в психдиспансере. К примеру, в частном детском садике «Солнышко» работает воспитателем лицо, которое с 2021 года состоит на диспансерном учете, — уточнил начальник отдела формирования правовой информацииСерик Ахметов.

По данным прокуратуры, некоторые из этих 12 человек работали с детьми, начиная с прошлого года, а кто-то — на протяжении 3-5 лет.

Также в Павлодарской области принимают меры, чтобы защитить детей от насилия в семье. За последний месяц 18 родителей привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Пятерых детей забрали из семей, потому что они находились в опасных для жизни условиях. Выявлено 7 неблагополучных семей, которые раньше в поле зрения местных властей и полиции не попадали. В одной из таких семей дети несколько дней не посещали школу, потому что родители ушли в запой.