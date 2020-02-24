В Павлодаре региональный директор ТОО «Гарант 24 Ломбард» будет под стражей 2 месяца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Под стражей будет 2 месяца региональный директор павлодарского ТОО «Гарант 24 Ломбард», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением специализированного следственного судьи Павлодара от 22 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство следователя СО Центрального ОП УП Павлодара, согласованное с прокурором Павлодара о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении регионального директора ТОО «Гарант 24 Ломбард», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 190 частью четвёртой пунктом вторым УК «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», сроком на два месяца», - сообщила пресс-служба Павлодарского областного суда.

В числе оснований санкционирования оказалось то, что директор ТОО может воспрепятствовать объективному расследованию дела в силу занимаемой должности, отметили в облсуде.

«Также учтено, что он подозревается в совершении тяжкого преступления с причинением особо крупного ущерба», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Павлодаре был задержан и водворён в изолятор временного содержания региональный директор ломбарда по подозрению в мошенничестве. Позже следственное управление департамента полиции Павлодарской области начало досудебное расследование в отношении ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард» по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РК. Чтобы установить причины и обстоятельства этого случая, создали следственно-оперативную группу. Региональные директора ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард» были задержаны и водворены в ИВС.