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В Павлодаре региональный директор ТОО «Гарант 24 Ломбард» будет под стражей 2 месяца

24 Февраля 2020 15:26
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В Павлодаре региональный директор ТОО «Гарант 24 Ломбард» будет под стражей 2 месяца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Под стражей будет 2 месяца региональный директор павлодарского ТОО «Гарант 24 Ломбард», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Постановлением специализированного следственного судьи Павлодара от 22 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство следователя СО Центрального ОП УП Павлодара, согласованное с прокурором Павлодара о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении регионального директора ТОО «Гарант 24 Ломбард», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 190 частью четвёртой пунктом вторым УК «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», сроком на два месяца», - сообщила пресс-служба Павлодарского областного суда.

В числе оснований санкционирования оказалось то, что директор ТОО может воспрепятствовать объективному расследованию дела в силу занимаемой должности, отметили в облсуде.

«Также учтено, что он подозревается в совершении тяжкого преступления с причинением особо крупного ущерба», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Павлодаре был задержан и водворён в изолятор временного содержания региональный директор ломбарда по подозрению в мошенничестве. Позже следственное управление департамента полиции Павлодарской области начало досудебное расследование в отношении ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард» по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РК. Чтобы установить причины и обстоятельства этого случая, создали следственно-оперативную группу. Региональные директора ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард» были задержаны и водворены в ИВС.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
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Антон Гагарин

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