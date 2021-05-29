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В Павлодаре расширилась лаборатория центра дорожных активов

Автор:  
Антон Гагарин
29 Мая 2021, 15:23
В Павлодаре расширилась лаборатория центра дорожных активов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Необычную лабораторию посетили юные павлодарские краеведы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году лаборатория значительно расширилась, были приобретены несколько новых современных приборов, - рассказали в Павлодарском областном филиале Национального центра дорожных активов.

В обновлённую лабораторию центра пришли воспитанники клуба юных краеведов Павлодарского Дома географии – дети школьного возраста. Для них тут организовали познавательную экскурсию по залам, где проводятся около 150 видов испытаний дорожно-строительных материалов. Детям специально показали несколько испытаний: определение дробимости щебня, прочности мелкозернистого холодного асфальтобетона, определение образцов цементных балочек на изгиб. Гостей лаборатории ознакомили и с новыми испытательными приборами и рассказали об их функциях.

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«Они узнали об истории создания дорожной лаборатории, его главном предназначении – проведении экспертиз качества дорожных материалов. Национальный центр качества дорожных активов - молодое предприятие, создано на основании Постановления Правительства Казахстана от 19 марта 2019 года», - добавили организаторы встречи с детьми.

Задача этого уникального предприятия - экспертиза качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автодорог. Раньше областные лаборатории проверяли качество только республиканских дорог, а сегодня созданный центр охватил проверкой все дороги общего пользования, в том числе местные автомобильные дороги.

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