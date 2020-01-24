В Павлодаре работники ДУИС помогут чистить улицы от снега

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Работники павлодарской службы пробации ДУИС региона примут участие в волонтёрском челлендже #БізБіргеміз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре выпало большое количество снега, что затрудняет путь для пешеходов. В связи с этим сотрудники службы пробации Павлодара решили принять участие в челлендже», - сообщила пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы Павлодарской области.

24 января, в 15:50, сотрудники службы пробации Павлодара примут участие в челлендже #БізБіргеміз по уборке снега. Они уберут снег возле дома номер 91 на улице Лермонтова.

«Инспекторы службы пробации ведут контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и теми, кому судом назначено наказание не связанное с лишением свободы. В пробации города служат более 20 сотрудников, на учёте в службе пробации города Павлодара состоят 963 лица», - дополнили в ДУИС.

Челлендж #БізБіргеміз запустил известный артист Турсынбек Кабатов. Президент Республики Казахстан поддержал инициативу артиста, сказав, что это «уместная инициатива в Год волонтёра».