В Павлодаре провели уличное освещение в 300 дворов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из 300 домов, где уже установлено оборудование для уличного освещения, 60 строений уже подключены к системе освещения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Установка освещения в 300 домах выполнена на 100 процентов: завершена земельная работа, в том числе бурение ям, проведение кабель-каналов, заливка амперов под опоры освещения», - сообщили в акимате Павлодара.

Заведующий сектором эксплуатации коммунальной собственности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алибек Оразалин рассказал, что работа по освещению внутриквартальных павлодарских территорий идёт по утверждённому графику.

«Дополнительная бригада электриков занимается подключением опор к электросетям, порядка 60 домов уже подключены. Каждый день к электросетям подключают по пять-шесть домов, до конца года планируют завершить работу по освещению», - добавил А. Оразалин.

По его словам, внимание уделяется непосредственно освещению дворовых территории, детских и спортивных площадок. Например, в доме на проспекте Н. Назарбаева, 24, установлены четыре опоры; уже осветили первую дорогу на Павлодарский нефтехимический завод, ведутся работы по освещению Железнодорожного посёлка - там установили 80 опор. В переулках Октябрят, Сенном и другие мелкие переулки Павлодара также идут работы по наладке уличного освещения.

«Планируется подключить в общем порядка 1000 опор по городу, 900 уже установлены. Кроме того, в следующем году планируется осветить микрорайоны Радиозавод и Лесозавод; работа в данном направлении продолжается», - подчеркнули в акимате областного центра.