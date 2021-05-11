ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре проведен автопробег «Наркотикам НЕТ!», в котором приняли участие общественники, автоклубы и автолюбители. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Павлодаре проведен автопробег «Наркотикам НЕТ!», в котором приняли участие общественники, автоклубы и автолюбители. Поддержали инициативу и местные блоггеры.

«Проблема распространения наркотиков одна из актуальных во всем мировом сообществе. В Павлодарской области реализуется ряд программ, направленных на профилактику наркомании среди населения, формирования антинаркотического иммунитета у населения и пропаганду здорового образа жизни», – проинформировал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Отметим, что автопробег был организован Управлением по противодействию наркопреступности совместно с Местной полицейской службой Департамента полиции области.





Фото: polisia.kz