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    13:36, 11 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодаре проведен автопробег «Наркотикам НЕТ!»

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре проведен автопробег «Наркотикам НЕТ!», в котором приняли участие общественники, автоклубы и автолюбители. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Павлодаре проведен автопробег «Наркотикам НЕТ!», в котором приняли участие общественники, автоклубы и автолюбители. Поддержали инициативу и местные блоггеры.

    «Проблема распространения наркотиков одна из актуальных во всем мировом сообществе. В Павлодарской области реализуется ряд программ, направленных на профилактику наркомании среди населения, формирования антинаркотического иммунитета у населения и пропаганду здорового образа жизни», – проинформировал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

    Отметим, что автопробег был организован Управлением по противодействию наркопреступности совместно с Местной полицейской службой Департамента полиции области.


    Фото: polisia.kz
    Теги:
    МВД РК Общество Павлодарская область
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