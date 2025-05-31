В Павлодаре прошёл фестиваль рабочих профессий

Мероприятие стало яркой демонстрацией потенциала молодежи, актуальности прикладных навыков и востребованности рабочих профессий в условиях современной экономики.

Одним из центральных событий фестиваля стало выступление победителей и призёров чемпионата WorldSkills, которые продемонстрировали свои навыки в таких направлениях, как инженерия, информационные технологии, кулинария, дизайн и других областях. Павлодарская область вошла в четвёрку лучших регионов страны по итогам Национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan – 2024, что свидетельствует о высоком уровне подготовки специалистов в регионе.

Фото: Валерий Бугаев

Аким области Асаин Байханов подчеркнул важность поддержки и развития рабочих профессий.

- Глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий – это признание огромной роли труда и мастерства в развитии нашей страны. Мы продолжаем создавать условия для роста и самореализации молодежи. Сегодня перед более чем 11 тысячами девятиклассников стоит важный выбор — выбор будущей профессии. Мы делаем всё возможное, чтобы этот путь был комфортным, доступным и перспективным. В текущем году объём грантов на бесплатное обучение увеличен более чем на треть, в полтора раза вырос размер стипендий. Обучающиеся обеспечены питанием, проживанием в общежитиях и компенсацией транспортных расходов. Производственная практика оплачивается — до 250 тысяч тенге — и засчитывается в трудовой стаж. Наши студенты проходят зарубежную практику в Германии, Турции и Китае. Уже в этом году состоится первый выпуск по специальностям, включённым в «Атлас новых профессий», который даст выпускникам не только диплом, но и сертификат о прохождении курса по направлениям креативной индустрии, - сказал он.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального чемпионата WorldSkills — 55 лучших молодых специалистов были отмечены заслуженными наградами за высокие достижения и профессионализм.

Также были вручены призы участникам республиканского хакатона «Innovation», который объединил 27 команд из всех регионов Казахстана. Молодые IT-специалисты представили креативные решения в сфере цифровых технологий и веб-разработки. Призёры получили денежные сертификаты: 1 место — 1 000 000 тенге, 2 место — 500 000 тенге, 3 место — 300 000 тенге.

Фото: Валерий Бугаев

Особым и эмоциональным моментом фестиваля стало исполнение авторского «Гимна рабочих профессий», созданного преподавателями и студентами музыкального колледжа. Композиция была написана специально в честь Года рабочих профессий и стала музыкальным признанием в адрес всех тех, кто создает будущее страны своими руками, знаниями и талантом.

На протяжении всего дня на территории фестиваля была развернута выставочная аллея, на которой свои образовательные программы, достижения и проекты представили 36 колледжей и вузов региона. Своё участие приняли также представители ведущих предприятий, малого и среднего бизнеса, а также агропромышленного сектора.

«MamandyqFest – 2025» стал не просто праздником мастерства, но и важной платформой для вдохновения, обмена опытом и старта будущей профессиональной жизни молодёжи региона.

Для школьников, которые сегодня находятся на этапе выбора жизненного и профессионального пути, фестиваль дал уникальную возможность напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, преподавателями и наставниками, узнать больше о современных профессиях, условиях обучения и карьерных перспективах.