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    18:41, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре прошла TEDx встреча молодежью NEET

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Встреча в формате TEDx прошла в Павлодарской областной универсальной научной библиотеке имени С.Торайгырова с целью стимулирования общения и распространения идей среди молодежи категории NEET. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Среди спикеров мероприятия: председатель молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев; член Президентского молодежного кадрового резерва Сагыныш Нуркимбаев; молодой акын, директор Единого call-центра 109, блогер-журналист Абзал Қабдраш; шоумен Айдар Курумбаев; основатель команды BUKAFILM, продюсер сериала «Братишки» Болат Сулейменов.

    «Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Разработка и реализация мер по социализации молодежи, не вовлеченной в образовательный процесс и занятость (NEET категория)». В рамках проектного офиса совместно с региональными филиалами «Jas Otan» проводится информационно-разъяснительная работа по государственным программам поддержки молодежи NEET, помощь в оформлении документов, трудоустройстве и обучении. Для целевой аудитории проводятся консультации по месту жительства для проведения расширенной работы с молодежью NEET. Создан пул активной молодежи около 2 тысяч человек для проведения информационно-разъяснительной работы среди молодежи категории NEET о государственных программах поддержки молодежи, содействие в оформлении документов, трудоустройстве, обучении», - рассказал председатель МК «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев.

    Проект реализуется Корпоративным фондом «Болашак» по Западно-Казахстанской области совместно с Молодежным крылом «Jas Otan» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

    Ранее такой формат встреч был проведен в Нур-Султане, Уральске и Алматы.


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