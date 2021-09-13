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    12:00, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре проезд в общественном транспорте по безналичному расчёту станет вдвое дешевле

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нововведение рассмотрят до конца октября вместе с экспертным советом Палаты предпринимателей Павлодарской области и общественным советом города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время городские власти планируют введение дифференцированного тарифа, при котором оплата за проезд наличными обойдётся в 150 тенге, в то время как безналичным способом останется прежней и составит 80 тенге», - сообщили в акимате Павлодара.

    Нововведение, по данным администрации города, рассмотрят до конца октября вместе с экспертным советом Палаты предпринимателей Павлодарской области, общественным советом областного центра. Информацию разместят на сайтах для публичного обсуждения.

    «В областном центре городские маршруты общественного транспорта обслуживают 7 автомобильных перевозчиков и АО «Трамвайное управление города Павлодара». 32 автобусных маршрута обслуживают более 400 транспортных единиц, также ежедневно на линию выходит 68 трамваев», - пояснили в горакимате.

    С июля 2021 года на всех маршрутах работает электронная система оплаты проезда. Сейчас в общественном транспорте Павлодара, по словам представителей городской администрации, действуют 2 оператора системы электронного билетирования: ТОО «Смарт Автобус ПВ» и «БПЦ Казахстан».

    «Внедрение электронного билетирования позволяет вести учёт реального пассажиропотока, рассчитать количество поездок бесплатных и льготных категорий граждан с целью дальнейшего определения маршрутов, нуждающихся в субсидировании. Кроме этого, безналичная система отплаты сделает прозрачным оборот денежных средств, получаемых перевозчиками», - добавили власти.

    Теги:
    Парламент Транспорт Цены и тарифы Павлодарская область
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