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В Павлодаре продолжили зимнее благоустройство улиц

13 Января 2022 20:46
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В Павлодаре продолжили зимнее благоустройство улиц

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На ряде перекрёстков идёт уборка опасной наледи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На текущий момент ТОО «Павлодар-Водоканал» проводит мероприятия по уборке наледи вокруг водоразборных колонок на следующих адресах: пересечение улиц Малайсары батыра – Гурьевская, пересечение улиц Луначарского – Чернышевского, пересечение улиц Парковая – Саянская», - сообщили в жилищной инспекции акимата Павлодара.

Намоним, вчера акимат Павлодара сообщил, что в городе продолжаются работы по уборке и вывозу снега с улиц города. В первую очередь работа производится на магистральных улицах для обеспечения движения общественного транспорта с последующим переходом на второстепенные улицы, отметили в администрации областного центра.




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Автор:

Антон Гагарин

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