В Павлодаре приговор по делу о сбывавшей наркотики ОПГ оставили без изменений

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Суд в Павлодаре оставил без изменений ранее вынесенный приговор по торговавшей наркотиками ОПГ. В декабре главу преступной группы приговорили к 18 годам лишения свободы, остальные семь участников - к 16 годам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменений», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области по делу о ликвидации организованной преступной группы, торговавшей наркотиками.

Заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов напомнил, что в ноябре 2019 года полицейские ДП пресекли преступную деятельность группы, которой руководил житель Павлодара, и которая длительное время занималась незаконным сбытом наркотических средств в областном центре.

«В состав преступной группы были вовлечены двое его сыновей, сожительница, супруга одного из сыновей, а также наркозависимые лица. Незаконная поставка наркотических средств осуществлялась из Шуйского района Жамбылской области при участии члена организованной группы жителя указанной области», - отметили в пресс-службе департамента.

Дома у главы преступной группы и его сыновей полицейские нашли большое количество гашиша, героина, больше 200 килограммов марихуаны и огнестрельное оружие. Специализированный следственный суд участников ОПГ решил поместить под стражу.

«30 декабря 2020 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области руководитель организованной преступной группы приговорен к 18 годам лишения свободы, все остальные семь участников, в том числе женщина, имевшая на иждивении трёх несовершеннолетних детей, - к 16 годам лишения свободы», - добавил Рашад Утеуов.

Апелляционная судебная коллегии по уголовным делам облсуда этот не изменила.