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В Павлодаре предотвратили попытку передачи телефонов в колонию

15 Июня 2020 14:14
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В Павлодаре предотвратили попытку передачи телефонов в колонию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В колонию АП-162/2 Павлодара попытались передать 7 мобильных телефонов. Средства связи на территорию учреждения чуть не завезли в грузовой «ГАЗели» со стройматериалами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«При досмотре автотранспорта «ГАЗель», завозившего стройматериал на производственную зону учреждения, были обнаружены семь сотовых телефонов с зарядными устройствами, наушниками​ и сим-картами. Все устройства были прикреплены двухсторонним скотчем на доску», - сообщила пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

Водителя ГАЗели - жителя Павлодара - привлекли к ответственности по административной статье 481 части первой «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещённых веществ, изделий и предметов». Материалы переданы в административный суд городаПавлодар. За это правонарушение грозит​ предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчётных показателей (27 780 тенге).

«Опасные передачки в колонию пытаются передать нередко. Для этого знакомые осужденных проявляют особую изобретательность, - уточнили в ДУИС по региону. - Так, пытались передать запрещённые вещества в фильтре сигарет, губке обуви и влажных салфетках».



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#Павлодарская область   #Пенитенциарная система  
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Автор:

Антон Гагарин

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