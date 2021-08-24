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В Павлодаре пожилая женщина погибла в ДТП

24 Августа 2021 09:09
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В Павлодаре пожилая женщина погибла в ДТП

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На городском перекрёстке столкнулись «Волга 3110» и «ГАЗ 3302», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«23 августа, в 16.00, на пересечении улиц Камзина-Аймаутова в городе Павлодар 60-летний водитель автомашины «Волга 3110» совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ 3302», который двигался на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП 87-летняя пассажир автомашины «Волга» скончалась на месте», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

По данным пресс-службы департамента, обе машины водворены на штрафную стоянку. Проводится проверка.
«С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли; ещё 410 травмированы», - отметили в ведомстве.


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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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