В Павлодаре пожилая женщина погибла в ДТП

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На городском перекрёстке столкнулись «Волга 3110» и «ГАЗ 3302», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«23 августа, в 16.00, на пересечении улиц Камзина-Аймаутова в городе Павлодар 60-летний водитель автомашины «Волга 3110» совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ 3302», который двигался на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП 87-летняя пассажир автомашины «Волга» скончалась на месте», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

По данным пресс-службы департамента, обе машины водворены на штрафную стоянку. Проводится проверка.

«С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли; ещё 410 травмированы», - отметили в ведомстве.

