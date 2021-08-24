-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Павлодаре пожилая женщина погибла в ДТП
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На городском перекрёстке столкнулись «Волга 3110» и «ГАЗ 3302», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«23 августа, в 16.00, на пересечении улиц Камзина-Аймаутова в городе Павлодар 60-летний водитель автомашины «Волга 3110» совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ 3302», который двигался на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП 87-летняя пассажир автомашины «Волга» скончалась на месте», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.
По данным пресс-службы департамента, обе машины водворены на штрафную стоянку. Проводится проверка.
«С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли; ещё 410 травмированы», - отметили в ведомстве.
- В семь раз возросло число участников Ashyq в Павлодарской области
- Как дистанционно зарегистрировать авто, напомнили в полиции Жамбылской области
- У рыбачащего жителя столицы угнали автомобиль в Акмолинской области
- «Лежачие полицейские» установили на месте ДТП со «скорой помощью» в Жамбылской области
- Водитель грузовика сбил насмерть двух человек в Актобе
- 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, возбудили в Казахстане с начала года
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана