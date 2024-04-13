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    18:45, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    В Павлодаре появился телеграмм-бот для выявления нарушений прав детей

    запрещенный контент для детей
    Фото: Kazinform

    Прокуратурой г. Павлодар внедрен телеграмм-бот для выявления нарушений прав детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на надзорный орган.

    Прокуроры Павлодара в целях выявления и пресечения фактов буллинга, насилия, вымагательства и других нарушений прав детей разработали телеграмм-бот «SafeChild» (@safe_child_bot).

    В нем дети либо другие лица могут анонимно информировать о таких фактах с приложением фото и видеоматериалов.

    — Жителей и гостей Павлодара призываем сообщать о случаях противоправных действий в отношении детей, — сообщили в прокуратуре города Павлодар.

    Теги:
    Павлодар Дети Буллинг Прокуратура Безопасность
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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