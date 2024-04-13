18:45, 12 Апрель 2024 | GMT +6
В Павлодаре появился телеграмм-бот для выявления нарушений прав детей
Прокуратурой г. Павлодар внедрен телеграмм-бот для выявления нарушений прав детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на надзорный орган.
Прокуроры Павлодара в целях выявления и пресечения фактов буллинга, насилия, вымагательства и других нарушений прав детей разработали телеграмм-бот «SafeChild» (@safe_child_bot).
В нем дети либо другие лица могут анонимно информировать о таких фактах с приложением фото и видеоматериалов.
— Жителей и гостей Павлодара призываем сообщать о случаях противоправных действий в отношении детей, — сообщили в прокуратуре города Павлодар.