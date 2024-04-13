В Павлодаре появился телеграмм-бот для выявления нарушений прав детей

Прокуратурой г. Павлодар внедрен телеграмм-бот для выявления нарушений прав детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на надзорный орган.

Прокуроры Павлодара в целях выявления и пресечения фактов буллинга, насилия, вымагательства и других нарушений прав детей разработали телеграмм-бот «SafeChild» (@safe_child_bot).

В нем дети либо другие лица могут анонимно информировать о таких фактах с приложением фото и видеоматериалов.