15:26, 07 Июль 2021 | GMT +6
В Павлодаре после ДТП госпитализирован водитель легковушки
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В аварии пострадал 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Шестого июля, в 15.30, на пересечении улиц Ёлгина – Малайсары батыра 31-летняя водитель автомашины «Ниссан Либерти» при повороте налево не уступила дорогу автомашине «ВАЗ 21902» под управлением 36-летненго павлодарца. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ 21902» с травмами госпитализирован», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
По информации департамента полиции региона, по этому происшествию проводится проверка.