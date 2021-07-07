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    15:26, 07 Июль 2021 | GMT +6

    В Павлодаре после ДТП госпитализирован водитель легковушки

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В аварии пострадал 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Шестого июля, в 15.30, на пересечении улиц Ёлгина – Малайсары батыра 31-летняя водитель автомашины «Ниссан Либерти» при повороте налево не уступила дорогу автомашине «ВАЗ 21902» под управлением 36-летненго павлодарца. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ 21902» с травмами госпитализирован», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    По информации департамента полиции региона, по этому происшествию проводится проверка.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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