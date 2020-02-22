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В Павлодаре полиция задержала директора ломбарда

22 Февраля 2020 16:55
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В Павлодаре полиция задержала директора ломбарда

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы задержали директора ломбарда по подозрению в мошенничестве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данному факту следственным управлением департамента полиции Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 190 части 4 УК Республики Казахстан «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Для установления причин и обстоятельств создана следственно-оперативная группа, которая проводит следственные мероприятия.

«Задержан и водворен в изолятор временного содержания Павлодара региональный директор. В соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется», - добавили в пресс-службе.

Ранее были задержаны директора ломбардов в Таразе и Караганде.

Напомним, ситуацию вокруг ломбардов и захваченном заложнике пояснили в полиции Атырау.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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