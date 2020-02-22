В Павлодаре полиция задержала директора ломбарда
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы задержали директора ломбарда по подозрению в мошенничестве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«По данному факту следственным управлением департамента полиции Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 190 части 4 УК Республики Казахстан «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Для установления причин и обстоятельств создана следственно-оперативная группа, которая проводит следственные мероприятия.
«Задержан и водворен в изолятор временного содержания Павлодара региональный директор. В соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется», - добавили в пресс-службе.
Ранее были задержаны директора ломбардов в Таразе и Караганде.
Напомним, ситуацию вокруг ломбардов и захваченном заложнике пояснили в полиции Атырау.
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