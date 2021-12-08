В Павлодаре полиция изъяла у горожан запрещенное оружие и патроны

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка проводят в регионе операцию «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 5 по 11 декабря 2021 года на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», - рассказали журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

За время этой операции стражи порядка задержали 4 павлодарцев за незаконное хранение или ношение запрещённых предметов.

«В 13.50 около дома 87 по улице Гагарина остановлен 34-летний мужчина, у которого при досмотре из правого кармана куртки обнаружены и изъяты два патрона. С какой целью мужчина носил их в кармане, выяснит следствие», - сообщил начальник управления полиции города Павлодар Данияр Бек.

В другом случае в 12.10 в лесопосадке посёлка Зеленстрой задержан 33-летний павлодарец, у которого обнаружена и изъята пневматическая винтовка с предварительной накачкой воздуха с травматическим действием. По заключению специалиста винтовка обладает кинетической энергией. По этому факту в отношении мужчины возбуждено административное производство.

Напомним, в ноябре полиция изъяла у жителей Павлодарской области 15 единиц оружия.