В Павлодаре полиция и КСК вместе борются с правонарушениями

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года полиция Павлодара установила более 50 административных правонарушений по сигналам представителей КСК через мессенджер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежедневно в чат поступает различного рода информация о правонарушениях, такая как, совершение мелкого хулиганства, распитие алкогольных напитков в общественных местах, нарушение правил благоустройства территорий, нарушение тишины, курение в неустановленных местах, нарушение правил содержания собак и кошек и другое», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что для ещё более эффективного взаимодействия полиции с людьми, оперативного решения вопросов, контроля оперативной обстановки создали группу в WhatsApp, в которой состоят начальники местной полицейской службы территориальных отделов полиции Павлодара, участковые инспекторы и представители кооперативов собственников квартир (КСК).

«Такой способ коммуникации даёт значительные результаты. При помощи тесного взаимодействия полицейских с КСК с начала года нами установлено более 50 административных правонарушений, – рассказал начальник местной полицейской службы управления полиции Павлодара Арман Каптаев. – Например, некоторое время назад представитель КСК сообщил участковому инспектору в чате о том, что жители одного из домов по улице Майры складировали строительный мусор возле первого подъезда. Участковый установил нарушителей: владельцы двух квартир делали ремонт, а мусор решили оставить у подъезда».

По словам А. Каптаева, в отношении нарушителей составлены административные протоколы за нарушение правил благоустройства.

Кроме того, сотрудники КСК помогают участковым инспекторам полиции при обходе домов, вместе с ними раздают буклеты о профилактике правонарушений, визитки участкового инспектора полиции. Сами инспекторы каждый день размещают в чатах информацию о том, как уберечь жильё и имущество от кражи, мошенничества и других посягательств.

«К примеру, 22 января председатель КСК сообщил полицейским о том, что на стене дома по улице Гагарина оставлено граффити с указанием контактных данных наркоторговцев в социальных сетях и мессенджерах, после чего, полицейскими данные надписи были закрашены», – добавил Арман Каптаев.

В чате полиции и КСК города, кроме текстовых сообщений, представители кооперативов и старшие по дому могут отправлять изображения, видео- и аудиозаписи. А жильцы вносят предложения и выражают благодарность полиции за работу.

«Данные чаты созданы в рамках Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева, где он поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на запросы граждан», - напомнили в департаменте полиции Павлодарской области.