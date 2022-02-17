В Павлодаре полиции поставили задачу усилить работу мобильных спецгрупп

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе нулевую терпимость жителей к нарушениям создали, организовав мобильные группы для выявления и фиксирования нарушителей правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Нарушение правил дорожного движения сегодня является одной из самых распространённых причин дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим поручаю батальону патрульной полиции взять на контроль обеспечение безопасности на дороге», - отметил начальник управления полиции города Павлодар Данияр Бек на совещании с руководителями подразделений и командирами рот и взводов по обеспечению дорожной безопасности в городе, которое он провёл.

Д. Бек в честности сказал о необходимости усилить работу специальных мобильных групп. Для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в городе действуют специальные мобильные группы для выявления и фиксирования нарушителей правил дорожного движения.

«Благодаря созданию этой группы, в обществе действует нулевая терпимость граждан к нарушениям, которая позволяет предотвратить нарушения правил и незаконных действий, как водителей, так и пешеходов», - добавили в департаменте полиции Павлодарской области.



