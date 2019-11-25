В Павлодаре подытожили первый год работы школы юного поисковика

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Школа юного поисковика «Іzdеy», созданная в Павлодаре отрядом «Майдан жолы», подвела итоги первого года своей работы по патриотическому воспитанию детей и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Школа уже завершила первый учебный год, в 2018 году пилотный проект проходил на базе школы №18, где обучали методике и технологии поисковой, исследовательской работы. Занятия юного поисковика проходили с детьми Качирского детского дома, Детской деревни семейного типа села Кенжеколь, - сообщил командир Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. - Учащимися школы №18, куратором проекта был определён Асхат Муканов, заместитель командира отряда по работе с общественностью, учитель истории».

По итогам работы участникам проекта, отметил А. Шитов, вручили сертификаты. В ходе проекта ERG (генерального спонсора поискового отряда) «Батырлар жолымен - Дорогой Славы» на территорию Ленинградской области в полевую экспедицию выезжал участник школы юного поисковика Александр Резников, ученик десятого А класса. Он вместе со своим учителем истории Асхатом Мукановым искал без вести пропавших воинов-казахстанцев 314-й, 310-й стрелковых дивизий, на практике отрабатывал свои навыки.

«Одной из основных задач поискового отряда является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для того, чтоб эта работа была, действительно, эффективной и велась в системе, было принято решение создать школу юного поисковика «Іzdеy» под руководством поискового исследовательского отряда «Майдан жолы», - добавил Александр Шитов.

Начатая в 2019 году работа будет продолжаться, пообещали поисковики. Школу юного поисковика перенесли в школу №34. Куратором проекта назначена Наталья Савченко, заместитель командира отряда по воспитательной работе, учитель истории. В октябре прошёл подготовительный этап - знакомство школьников с деятельностью поискового отряда «Майдан жолы», выявление активистов среди учащихся, привлечение их к работе. Ученики школы №34 приняли участие в «Диктанте Победы».

«В ноябре последовал второй этап - это формирование списка участников проекта «Школа юного поисковика «Іzdеy». Командиром отделения юных поисковиков от учащихся школы №34 избран Илья Кананадзе, ученик 11 б класса», - поделился А. Шитов.