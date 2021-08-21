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В Павлодаре подросток ударил отца ножом после замечания за игры в телефоне

21 Августа 2021 14:50
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В Павлодаре подросток ударил отца ножом после замечания за игры в телефоне

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчина госпитализирован, начато досудебное расследование по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В квартире между отцом и несовершеннолетним сыном 2007 года рождения произошёл конфликт. Отец сделал замечание сыну за постоянные игры в телефоне, безделье и отказ помогать ему с ремонтом в доме, - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров. - Забрав телефон, мужчина направился во двор дома. Подросток, разозлившись на отца, схватил кухонный нож и ударил его в спину».

По словам Ж. Каирова, мужчина с ножевым ранением доставлен в больницу города Павлодара. По этому факту проводится досудебное расследование по статье 106 части 1 УК Республики Казахстан «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».


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#Павлодарская область   #Происшествия   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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