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    14:09, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре парень с ножом кидался на прохожих

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина 20-ти лет бегал по улице с холодным оружием в руках и угрожал людям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «7 сентября, в 11.10, в полицию поступило сообщение, что в городе Павлодар, по улице Камзина, 158 бегает мужчина с ножом в руках и кидается на прохожих. По указанному адресу были направлены автопатрули батальона патрульной полиции, которыми мужчина был замечен у дома 162 по улице Камзина», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    На просьбу полиции остановиться мужчина отреагировал агрессивно, добавили в правоохранительных органах: он стал кричать, выражаться нецензурной бранью, при этом размахивая ножом.
    «Сотрудниками полиции были применены спецсредства (дубинка), и были использованы профессиональные приёмы самообороны, так как данное поведение мужчины вызывало опасность для мимо проходивших граждан и детей», - дополнили в ДП.
    Мужчину задержали, нож изъяли. Как оказалось, хулигану 20 лет; живёт он в Павлодаре, состоит на учёте в областном психоневрологическом диспансере (ОПНД).
    «Полицией вызвана бригада скорой помощи, врачами мужчина госпитализирован в ОПНД. В ходе «прогулки» мужчины никто не пострадал», - отметили в ДП.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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