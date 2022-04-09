04:44, 09 Апрель 2022 | GMT +6
В Павлодаре отопление отключат на неделю позже
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На неделю позже отключат отопление в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
В областном центре перенесли сроки окончания отопительного сезона с 11 на 18 апреля. Такое решение акимат города и ТОО «Павлодарские тепловые сети» приняли из-за обращений местных жителей.
В городской жилищной инспекции сообщили, что изменятся и сроки ремонта сетей после испытаний и выявления повреждений.
Также сдвинутся на неделю сроки отсутствия горячего водоснабжения в многоэтажных домах Павлодара.