В Павлодаре отметили лучших спортсменов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Спортивные достижения области подвел аким Павлодарской области Булат Бакауов. В этом году спортсмены особенно отметились в силовых видах спорта, таких как кикбоксинг, ММА и вольной борьбе. Кроме того, успехами отличились и в олимпийских и народных видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким области вручил благодарственные письма Министерства культуры и спорта чемпиону мира по кикбоксингу Нурсултану Хасанову, спортсмену по вольной борьбе Саятбеку Окасову и спортсмену по тогызкумалак Жанату Каймульдину. Памятными статуэтками награждены победители эстафеты «BI Group Ironman 70.3 Nur-Sultan» Василий Звонарев, Александр Колонда и Павел Гацкий.

Булат Бакауов поздравил Даулета Шабанбая, участника Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. В этом году по решению международного Олимпийского комитета он получил бронзовую награду Олимпиады.





«Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Хочу сказать, что я еще в строю и планирую поехать в Токио», - сказал Даулет Шабанбай.





В регионе ведется большая работа по развитию массового спорта. В этом году завершена работа по строительству крытого футбольного манежа в спортивном городке «Спорт сити», открыт бассейн «Ертіс», который полностью соответствует олимпийским стандартам.





«В следующем году нас ждут Олимпийские игры в Токио. 15 спортсменов сейчас ведут борьбу за лицензии. Хотел бы пожелать им успехов. Мы ждем от них побед!»

Спортсмены Олимпийских видов спорта были удостоены наград акима области. Известные спортсмены Ольга Сафронова, Кирилл Казанцев и Александра Залюбовская сегодня находятся на спортивных сборах и не смогли присутствовать на встрече.





Аким отметил и спортсменов-паралимпийцев. Среди них Георгий Четвериков – мастер спорта Республики Казахстан международного класса по настольному теннису, серебряный призер Всемирных игр IWAS 2019 года, Александр Медведев – мастер спорта Республики Казахстан международного класса по стрельбе из лука, участник чемпионата мира и Азии 2019 года среди паралимпийцев.