В Павлодаре открылась выставка «Первый: Гагарин и Куба»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарском Дворце школьников открылась выставка «Первый: Гагарин и Куба». В экспозиции представлены уникальные фотографии, посвящённые дружбе первого космонавта с Кубой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На выставке представлены уникальные фотографии, высланные из Москвы Российским обществом дружбы с Кубой и Ассоциацией Планетариев России», - рассказали прессе в управлении образования Павлодарской области.

Открытие Международной выставки «Первый: Гагарин и Куба» в ходе празднования 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос в павлодарском областном Дворце школьников имени М.М. Катаева прошло онлайн.

«В знаменательный год 60-летия, начала пилотируемой эры космонавтики, особенное внимание уделяется первому космонавту Земли. История жизни Юрия Гагарина насыщена огромным количеством событий», - рассказали организаторы.

На выставке «Первый: Гагарин и Куба» представлены уникальные фотографии, посвящённые дружбе первого космонавта с Кубой. В 1964-1968 годах Юрий Гагарин был первым президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы (ВОСКД), отметили в облоно. Выставка проводится в рамках Международной акции совместно с Общероссийской общественной организацией «Российское общество с Кубой» и Ассоциацией Планетариев России.

«Основная часть снимков, сделанных во время первого визита Юрия Гагарина на Кубу в июле 1961 года, выполнена фотографом В. Соболевым. На снимках, ставших достоянием истории, запечатлены мгновения тёплых, радушных, эмоциональных встреч Юрия Гагарина с лидерами Кубинской революции Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой, президентом Кубы Освальдо Дортикосом Торрадо и с простыми кубинскими гражданами», - добавили в управлении.

В эти дни во Дворце школьников его астроклуб «Антарес» проводит космический челлендж. Школьники региона отправляют фотографии на фоне космических названий и объектов. Это делается для привлечения молодой аудитории к интересной космической теме.

«Международная выставка проходит в 60 городах России, а также в Гаване и в двух городах Республики Казахстан, более чем на 130 площадках», - отметила руководитель астроклуба Дворца школьников Гульнар Баубекова.





Фото управления образования Павлодарской области.