В Павлодаре отбывающим наказание в колониях иностранцам бесплатно присваивают ИИН

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарских колониях двенадцать иностранных осужденных прикрепили к поликлинике Павлодара для получения медицинских услуг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для прикрепления к поликлинике согласно цифровой программе Министерства здравоохранения необходимо наличие ИИН, именно поэтому отделом специального учёта учреждения АП-162/4 проведена объёмная работа по присвоению ИИН гражданам других государств - двенадцати осужденным были присвоены ИИН, и осуществлена процедура прикрепления к поликлинике города Павлодар для получения медицинских услуг», - сообщила инспектор группы организации труда осужденных учреждения АП-162/4 департамента УИС по Павлодарской области Асель Бозжигитова.

Медуслуги осужденным, которые отбывают срок в колониях Казахстана, наказание в учреждениях уголовно-исправительной систему республики, государство оказывает по гарантированной бесплатной медицинской помощи, подчеркнула она.

«Если честно, приятно, что государство позаботилось о нашем здоровье; мне отбывать наказание ещё пять лет. Несмотря на то, что я гражданин России, мне был присвоен ИИН, и теперь я смогу получить медицинские услуги в поликлинике города Павлодара в случае проблем со здоровьем», – сказал осужденный по имени Константин.

Благодаря такому подходу, граждане других стран имеют возможность получать медицинские услуги с наравне с казахстанцами в нашей стране, и работа по присвоению ИИН им продолжается, отметили в региональном ДУИС.

«В учреждении максимальной безопасности отбывают наказание более 450 осужденных. Всем им оказывается медицинское обеспечение здесь на месте, однако иногда необходима консультация узких специалистов, поэтому особое внимание уделено прикреплению к поликлиникам города Павлодара», - отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Ержан Шалгынбаев.