В Павлодаре осуждённый развивает производство и доставку фарша

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Заключённый по имени Жанерке открыл ИП, отбывая наказание в павлодарской колонии, снял офис, перекупает мясо и производит фарш, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«37-летний Жанерке отбывает наказание в учреждении АП-162/2 Павлодарской области. Сюда он прибыл из колонии столицы», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

По словам 37-летнего осуждённого, идея начать своё дело у него возникла давно.

«Я посоветовался с супругой, проконсультировался у сотрудников колонии, на сколько реально всё это сделать. Конечно, в условиях учреждения есть определённые трудности, но при желании всё можно», - сказал заключённый.

Как стало известно из ДУИС по региону, мужчина начал свой бизнес со снятия офиса и поиска клиентов. Жанерке занялся перекупкой мяса, и сейчас у него уже есть «свои клиенты» и поставщики.

«После оформления ИП мы предложили ему взять на работу других осуждённых, сейчас в ИП работают пять осуждённых. В черте города у них – офис; для контроля над ними из учреждения выезжают сотрудники, - сказал начальник учреждения Мухтар Сейтахметов. - В колонии-поселении это нормальная практика. Кроме того, трудоустройство позволяет осуждённым получать зарплату, накапливать пенсионные отчисления и ОСМС, погашать задолженности по исполнительным листам».

Рабочий день у них, по данным департамента, начинается в 9 утра, когда осуждённые покидают стены учреждения и едут в офис. В течение дня они работают в городе, а к 18 часам возвращаются в колонию. Воскресенье - выходной.

«Конечно, есть моменты, которые не дадут мне забывать, что я не просто предприниматель, а осуждённый. К примеру, я не могу закупить мясо ранним утром, как это делают мои конкуренты на свободе, ведь я могу выйти в 9 утра, но я стараюсь делать акции и скидки, - добавил Жанерке. - Мне запрещено пользоваться смартфоном, что значительно усложняет работу. К примеру, сейчас организовали доставку мяса, при покупке большого количества даю фарш в подарок».

Он добавил, что пенсионерам и оптовым покупателям, например, кафе или на поминки, он делает скидки. Это позволяет осуждённому-предпринимателю держаться на плаву, зарабатывать деньги и отправлять семье. Дома его ждут супруга и четверо детей. После освобождения мужчина планирует заниматься бизнесом и расширять его. До конца срока ему осталось полтора года.



