В Павлодаре осуждённых учили готовить шоколадный фондан

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском учреждении средней безопасности АП-162/3 известный шеф-повар провёл мастер-класс по приготовлению популярного десерта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В учреждении АП-162/3 прошёл мастер-класс по приготовлению шоколадного фондана с участием шеф-повара известного ресторана города Павлодар», - сообщила пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

Шеф-повар ресторана Валерий Пирогов поделился с осуждёнными, которые работают поварами в кухне колонии, рецептом всеми полюбившегося изысканного кулинарного шедевра - шоколадного фондана. По словам Валерия, в ресторане очень часто заказывают этот один из самых известных и любимых в мире десертов.

«Валерий Пирогов работает в сфере кулинарного искусства вот уже как пять лет. Несмотря на свой молодой возраст, уже сумел «завоевать» признательность посетителей ресторана и павлодарских гурманов», - добавили в региональном ДУИС.

Шеф-повар готовил фондан прямо в кухне колонии.

«Понравилось абсолютно всё: отличная организация мастер-класса, десерт, общение с шефом», - поделился мнением один из осуждённых.

«Валерий - прекрасный общительный человек! Ему удалось создать творческую и дружескую атмосферу. Сразу чувствуется, что это не просто профессионал, а человек, любящий то, что он делает, и этим вдохновляющий других, - сказал другой повар, отбывающий наказание в учреждении. - Даже для нас в этих условиях было всё понятно и просто! Выйду на волю - обязательно приготовлю этот десерт для своих родителей».







