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    21:52, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре обрушился строящийся четырёхэтажный дом

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В центре города обрушился строящийся четырёхэтажный многоквартирный дом, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, 17 июня 2021 года в 19:41 часов поступило сообщение по адресу г. Павлодар, ул. Торайгырова 75/1, о том что, произошло обрушение строящегося, многоквартирного четырёхэтажного дома. На место ЧП оперативно выехали от Департамента по ЧС Павлодарской области 12 сотрудников и 3 единицы техники, Центр медицины катастроф (3 работника и 1 ед. техники).

    Спасателями были обнаружены трое пострадавших мужчин.

    Мужчина 1987 г.р - диагноз - закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана бедра, мужчина 1996 г.р. диагноз - закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана правой кисти, мужчина 1993 г.р. - диагноз уточняется.

    Работниками центра медицины катастроф была оказана первая медицинская помощь. Все пострадавшие госпитализированы в первую городскую больницу.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Происшествия Павлодарская область
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