В Павлодаре обрушился строящийся четырёхэтажный дом

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В центре города обрушился строящийся четырёхэтажный многоквартирный дом, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, 17 июня 2021 года в 19:41 часов поступило сообщение по адресу г. Павлодар, ул. Торайгырова 75/1, о том что, произошло обрушение строящегося, многоквартирного четырёхэтажного дома. На место ЧП оперативно выехали от Департамента по ЧС Павлодарской области 12 сотрудников и 3 единицы техники, Центр медицины катастроф (3 работника и 1 ед. техники).

Спасателями были обнаружены трое пострадавших мужчин.

Мужчина 1987 г.р - диагноз - закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана бедра, мужчина 1996 г.р. диагноз - закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана правой кисти, мужчина 1993 г.р. - диагноз уточняется.

Работниками центра медицины катастроф была оказана первая медицинская помощь. Все пострадавшие госпитализированы в первую городскую больницу.