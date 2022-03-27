В Павлодаре обрезку деревьев будут делать только с письменного согласия ОСИ и КСК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Нововведение объяснил аким областного центра Асаин Байханов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдел ЖКХ отныне будет включать в график работ по обрезке деревьев только те адреса, где имеются письменные согласия КСК/ОСИ/ПТ вашего дома. Заявки будут приниматься, как и раньше, через службу 109», - обратился к жителям Павлодара аким города Асаин Байханов на своей личной странице в Instagram.

Он обратил внимание жителей на то, что с приближением тепла и начала работ по благоустройству становится всё больше обращений от горожан по вопросам обрезки деревьев, установки знаков, монтажа искусственных дорожных неровностей (ИДН) и тому подобного, поэтому посчитал необходимым «прояснить кое-какие аспекты».

«Часто бывает так - решая определённые задачи по просьбе одних жителей, мы затем получаем негативную реакцию от других. Например, получаем 1 000 обращений типа «Пожалуйста, обрежьте деревья во дворе, бьют по стёклам, спать невозможно, солнечный свет не поступает, детей из окна не видно» или «Установите знак, светофор, пешеходный переход, ИДН, площадку для выгула собак, сколько можно это терпеть, почему игнорируете наши обращения?!», - написал градоначальник. - Мы не игнорируем, идём навстречу. Но в процессе решения части из этих задач получаем 10 000 возмущённых обращений типа «Зачем пилите деревья?! Не трогайте! Солнце бьёт в окна, вы лишаете нас тени и прохлады!» или «Зачем вы это установили?! Почему творите, что хотите?! А о нас, водителях/пешеходах/ людях, о наших питомцах вы подумали?! Конечно, вы же пешком не ходите/общественным транспортом не пользуетесь/машину сами не водите, собаки у вас нет и т.д. и т.п.».

По словам А. Байханова, это касается практический всего: от обрезки деревьев, обустройства спортивных площадок, установки ИДН и оборудования пешеходных переходов до переноса мусорных контейнеров, остановок и закрытия мусоропроводов. Находятся противники даже у создания мини-скверов.

«По коллективной просьбе почти 100 жителей дворов по улице Едиге Би (81, 83, 85) отдел ЖКХ сделал проектно-сметную документацию благоустройства, маслихат утвердил финансирование (всё это заняло больше года), а, когда начались ремонтные работы, большинство жителей указанных домов выступило против и собрало подписи под обращением о прекращении изменений», - привёл пример чиновник.



