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В Павлодаре нуждающиеся семьи получат бесплатный уголь
6 Января 2020 08:20
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Павлодаре 134 нуждающихся семьи получат помощь в виде угля, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
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Как отметил руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Адиль Исин, каждая из этих семей получит по 2 тонны твердого топлива
«В настоящее время городской акимат оказывает помощь социально уязвимым слоям населения, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - сказал Адиль Исин. - Сейчас имеется список из 134 нуждающихся семей, которые мы обеспечим углем. Малоимущие обращаются в акимат города, в отдел социальной защиты».
Как отмечает собеседник, это ежегодная акция. Помощь в виде угля оказывается за счет спонсоров. Уголь развозит ТОО «Авест».
Среди тех, кто получил твердое топливо, павлодарка Сабира Баязит.
«Мы снимаем частный дом с мужем и двумя детьми с июня. Получаем адресную социальную помощь. Услышав, что могут помочь с углем, я с заявлением обратились на Кривенко, 25. Затем нам сообщили, что сами привезут уголь», - рассказала Сабира Баязит.
Напомним, в Павлодаре проживает более 41 тыс. малообеспеченных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.
Фото: pavlodarnews.kz
Ключевые слова: Павлодарская область, Социальная поддержка, Акимат, Общество,
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