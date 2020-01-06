В Павлодаре нуждающиеся семьи получат бесплатный уголь

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Павлодаре 134 нуждающихся семьи получат помощь в виде угля, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как отметил руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Адиль Исин, каждая из этих семей получит по 2 тонны твердого топлива





«В настоящее время городской акимат оказывает помощь социально уязвимым слоям населения, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - сказал Адиль Исин. - Сейчас имеется список из 134 нуждающихся семей, которые мы обеспечим углем. Малоимущие обращаются в акимат города, в отдел социальной защиты».

Как отмечает собеседник, это ежегодная акция. Помощь в виде угля оказывается за счет спонсоров. Уголь развозит ТОО «Авест».

Среди тех, кто получил твердое топливо, павлодарка Сабира Баязит.





«Мы снимаем частный дом с мужем и двумя детьми с июня. Получаем адресную социальную помощь. Услышав, что могут помочь с углем, я с заявлением обратились на Кривенко, 25. Затем нам сообщили, что сами привезут уголь», - рассказала Сабира Баязит.

Напомним, в Павлодаре проживает более 41 тыс. малообеспеченных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

Фото: pavlodarnews.kz



