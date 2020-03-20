В Павлодаре наказали владельцев восьми заведений за нарушения режима ЧП

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция выявила ряд заведений, которые работали, несмотря на запрет в связи с объявлением чрезвычайного положения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мониторинга субъектов предпринимательства выявлено восемь фактов нарушений со стороны владельцев режима и невыполнения требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Полицейскими выявлены компьютерные клубы, детский образовательный центр, тренажёрный и фитнес-залы, функционирование которых было запрещено, и кафе, которые работали после 22:00 часов».

В отношении всех субъектов предпринимательства полиция составила административные протоколы по статье «Нарушение режима чрезвычайного положения» КРКоАП. По всем фактам владельцы заведений привлечены к административной ответственности специализированным административным судом Павлодара.

«Участковыми инспекторами полиции города Павлодар проводится мониторинг по соблюдению требований режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан, - пояснили в ведомстве. - С 16 марта на территории страны введено чрезвычайное положение, где одним из пунктов указа предусмотрен запрет на функционирование ночных клубов, кальянных, а также закрытие объектов внешкольного дополнительного образования (дворцов творчества, дворовых клубов, кружков, секций, компьютерных клубов)».

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.