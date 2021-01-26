В Павлодаре начали заселять в общежитие студентов педуниверистета

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - При распределении мест в общежитии приоритет отдают грантникам, сиротам, детям из многодетных семей, людям с ограниченными возможностями, а также обучающимся по педагогической квоте и программе «Серпін», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Студенты первого курса Павлодарского педагогического университета заселяются в общежитие, - сообщила журналистам пресс-служба вуза. - Заселение проходит с 50-процентной наполняемостью и строго по утверждённому графику. В комнатах будут проживать не более двух ребят».

По информации ППУ, в Доме студентов № 2 строго соблюдают все санитарно-эпидемиологические требования карантина.

«Сегодня мы заселяемся в Дом студентов. Всё идет хорошо; мне всё очень нравится: комнаты тёплые, просторные - созданы все условия для проживания, - поделилась студент первого курса Павлодарского педагогического университета Кристина Плугатырь. - Хочется выразить большую благодарность руководству университета и сотрудникам за радушный приём».

В ППУ добавили, что Дом студентов №2 рассчитан на 467 мест. На заселение в общежитие всего поступили 354 заявки, добавили в пресс-службе.

«При распределении приоритет отдаётся грантникам, сиротам, детям из многодетных семей, людям с ограниченными возможностями, а также обучающимся по педагогической квоте и программе «Серпін». В первый день в общежитие заселились 77 студентов из разных регионов Казахстана и районов Павлодарской области», - уточнили в университете.

Там также отметили, что при входе в общежитие установлены дезинфицирующие арки и коврики. Каждый день проживающим на входе будут измерять температуру. В случае необходимости можно немедленно обратиться за медицинской помощью. Заселять в Дом студентов №2 будут до 30 января.

Фото пресс-службы ППУ.