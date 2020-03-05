В Павлодаре на строящийся дом упала стрела автокрана
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в соцсети попало видео с автокраном, упавшим на строящийся объект в сквере у областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности «Шанырак», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы сейчас как раз выясняем, нас люди начали спрашивать. Нам главное - знать, есть пострадавшие или нет», - прокомментировал видео корреспонденту МИА «Казинформ» главный государственный инспектор труда региона Аскар Капанов.
На кадрах любительской видеосъемки запечатлена многотонная машина, опрокинутая на недостроенный дом. Сейчас инспекция труда разбирается, в каком состоянии крановщик.
«Предварительные сведения - никто не пострадал. Сейчас мы стопроцентную уверенность хотим получить», - добавил собеседник.
Видео: Instagram
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